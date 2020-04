Litiga con i genitori e va a trovare un'amica: nei guai una 25enne

POJANA MAGGIORE - Ha litigato con i genitori e dalla sua abitazione di Rossano Veneto è andata a cercare conforto a casa di una conoscente, che abita dall'altra parte della provincia berica, ad almeno una cinquantina di chilometri dal Bassanese, dove però è incappata nei controlli in atto per evitare la diffusione del Covid-19.



Protagonista della vicenda, avvenuta ieri pomeriggio (martedì 28 aprile) una ragazza vicentina di 25 anni che ieri pomeriggio a Pojana Maggiore, nel Basso Vicentino, è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Noventa Vicentina. Ai militari la giovane ha spiegato quanto successo, ma questo non le ha evitato la sanzione con relativa multa.



Nella giornata di ieri sono state una quindicina le multe staccate dalle pattuglie dei carabinieri di Vicenza e delle altre stazioni sparse in provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA