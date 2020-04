Dieci nuovi pazienti (8 a Bassano e 2 a Santorso) ricoverati in ospedale

VICENZA - Dieci nuovi pazienti, 8 all'ospedale di Bassano del Grappa e 2 a Santorso, sono stati ricoverati tra la serata di ieri e la scorsa notte nel Vicentino, tutti nei reparti e non in terapia intensiva. E' quanto emerge dal bollettino regionale, emesso alle ore 8 di oggi (venerdì 10 aprile), dove si evidenzia che per quanto riguarda gli altri nosocomi della provincia berica si registrano invece 2 dimissioni da Noventa Vicentina a 1 da Valdagno.



Nel Vicentino i casi complessivi di persone risultate positive sono salite a 1.953, esattamente 25 in più rispetto al bollettino di ieri pomeriggio alle 17. Dei pazienti attualmente ricoverati 243 sono in area non critica mentre 38 sono in terapia intensiva, così distribuiti: 21 a Vicenza, 14 a Santorso e 3 a Bassano del Grappa, nessuno in tutti gli altri nosocomi. © RIPRODUZIONE RISERVATA