Sale il numero dei contagi (+74) è il più alto del Veneto, Vicenza supera Treviso

VICENZA - Tre decessi, in altrettanti ospedali, si sono verificati nella giornata di oggi (mercoledì 8 aprile) in provincia di Vicenza. Al San Bortolo (che fa capo all'Ulss 8) è morta una donna di 80 anni, residente in città, mentre gli altri due si sono verificati nel territorio di competenza dell'Ulss 7: a Bassano del Grappa è spirato un uomo di 83 anni che abitava a Zanè, mentre nel nosocomio di Santorso è deceduto un 84enne residente a Bassano.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono salite a 95 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 46 a Vicenza, 23 a Santorso, 12 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano e nessuno a Noventa Vicentina. Rispetto al report precedente della Regione Veneto i ricoverati in rianimazione sono saliti a 40 (+1), di cui 20 al San Bortolo, 15 a Santorso (+1) e 5 a Bassano del Grappa.



Nell'ultimo report balza agli occhi, per quanto riguarda la provincia di Vicenza, il numero dei contagi totali che sono saliti a 1.856, con un incremento di ben 74 unità rispetto al bollettino precedente. Attualmente i casi attualmente positivi nel Vicentino sono 1.474: nella speciale classifica per province Vicenza ha superato Treviso (1.415), salendo al terzo posto regionale alle spalle di Verona e Padova. Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA