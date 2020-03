Giornata nera, 8 morti: 3 a Santorso e Asiago, 1 al San Bortolo e a Bassano

VICENZA - Giornata nera oggi (martedì 24 marzo) in provincia di Vicenza, dove si sono registrati ben otto decessi, il record in una giornata per il territorio berico da quando è scoppiato l'allarme coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino emesso nel pomeriggio dalla Regione Veneto. Nel dettaglio sono spirate tre persone negli ospedali di Santorso ed Asiago, gli altri due decessi si sono verificati a Vicenza e a Bassano del Grappa. Al San Bortolo un ulteriore decesso era avvenuto anche nella notte.



Complessivamente all'ospedale di Vicenza sono morte 14 persone, a Santorso 4, ad Asiago 8 e a Bassano del Grappa 7: in totale sono dunque 33 le persone decedute. © RIPRODUZIONE RISERVATA