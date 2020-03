Coronavirus, nuovo decesso al San Bortolo: il totale in provincia sale a 26 vittime

VICENZA - Un nuovo decesso si è verificato tra la serata di ieri e la nottata all'ospedale San Bortolo di Vicenza: per il nosocomio berico, che fa capo all'Ulss 8 e che comprende anche una vasta area della pronvincia berica, si tratta della dodicesima vittima, di cui una proveniente da un'altra Ulss: ssi tratta di un pensionato di 74 anni residente a Cittadella, che era stato trasferito da una decina di giorni da Camposampiero e spirato nella giornata di ieri, domenica 22 marzo.

Secondo i dati aggiornati anche dall'Ulss 7 (gli stessi numeri del bollettino di ieri alle 16) il totale di pazienti morti a causa di complicanze legate al coronavirus nella provincia berica è dunque salito a 26, così distribuito: come detto 12 decessi a Vicenza, 7 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 6 ad Asiago e 1 a Santorso.

Dopo i dati della Regione Veneto, aggiornati a questa mattina nel Vicentino, il numero complessivo dei contagiati è invece salito a 691 (+39 rispetto a ieri), mentre sono 2.464 le persone attualmente in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati negli ospedale sono 173, di cui 142 in area non critica e 31 in terapia intensiva, così distribuiti: 20 a Vicenza, 5 a Santorso e 6 a Bassano del Grappa.



Ultimo aggiornamento: 11:42

