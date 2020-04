Un decesso nella notte al San Bortolo e 295 ricoverati, 295 sono in area critica

VICENZA - Un solo decesso, avvenuto all'ospedale San Bortolo, si è verificato tra la serata di ieri e la nottata in tutta provincia di Vicenza a causa del coronavirus. A riportarlo è il bollettino della Regione Veneto reso noto alle 8 di oggi (mercoledì 1 aprile): si tratta del numero più basso degli ultimi dieci giorni.



Con il nuovo aggiornamento di stamane, da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono morte complessivamente 72 persone, così distribuite tra i vari ospedali: 38 a Vicenza, 15 a Santorso, 9 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno. Complessivamente il totale dei casi registrati è salito a 1.327, 55 in più rispetto al report precedente.



Complessivamente nel Vicentino i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono attualmente 295, di cui 246 in area non critica e 48 in terapia intensiva, così distribuiti: 26 all'ospedale San Bortolo, 16 a Santorso (uno in meno rispetto a ieri sera) e 6 a Bassano del Grappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA