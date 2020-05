Decessi ad Asiago, Santorso e Vicenza: c'è anche un uomo di 60 anni

VICENZA - Tre nuovi decessi, due nel territorio dell'Ulss 7 e uno nell'Ulss 8, si sono verificati nella giornata di oggi (martedì 5 maggio) a causa del coronavirus negli ospedali vicentini. È quanto emerge dai dati resi noti in serata dalle due Ulss beriche: al San Bortolo è spirato un uomo di 60 anni, residente ad Arzignano, all'ospedale di Asiago, un uomo di 78 anni del posto e infine, all'ospedale di Santorso, è morta una donna 86enne di Thiene.



Con i dati odierni è salito a 193 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 42 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 235.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti nei nosocomi della provincia berica:

92 a Vicenza,

66 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

11 ad Asiago,

5 a Valdagno,

2 a Noventa Vicentina,

1 ad Arzignano,

3 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Dal San Bortolo arrivano buone notizie anche per quanto riguarda i ricoverati: nella giornata di oggi sono stati ben cinque i pazienti dimessi dalla sala di rianimazione e trasferiti in reparto. Ora in terapia intensiva di tutta la provincia sono rimasti solamente 10 pazienti, equamente distribuiti tra Vicenza e Santorso.