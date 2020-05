Tre soli contagiati in tutta la provincia, 6 dimessi nella notte dal San Bortolo

VICENZA - Solamente tre nuovi contagiati in tutta provincia di Vicenza (nella giornata di lunedì era stato uno solo) rappresenta il confortante report emesso oggi (martedì 5 maggio) dalla Regione Veneto e riferito alle 8 di stamane. Complessivamente il totale dei casi positivi al tampone è salito nella provincia berica a 2.722, di cui attualmente 1.140 positivi.



Ma c'è un altro dato ancora più confortante, e riguarda 6 pazienti dimessi, tra la serata di ieri e la notte, dall'ospedale di Vicenza e altri 2 dal nosocomio di Santorso, mentre sono 2 più a Noventa Vicentina. Nelle strutture del Vicentino il numero totale di ricoverati coronavirus è sceso a 164, di cui 14 in terapia intensiva, così distribuiti: 9 a Vicenza e 5 in quello dell'Alto Vicentino. A Bassano, Asiago, Arzignano e Valdagno al momento non risultano esserci ricoverati Covid-19 nè nei reparti che nelle sale di rianimazione.



Dopo i decessi delle due anziane donne, residenti a Sarego e già reso noto ieri sera dall'Ulss 8, rimane fermo a 190 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 42 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 232.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti nei nosocomi della provincia berica:

91 a Vicenza,

65 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

2 a Noventa Vicentina,

1 ad Arzignano,

3 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



