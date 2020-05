Un solo nuovo contagiato e tre dimessi dalla rianimazione

VICENZA - Un solo nuovo contagiato in tutta la provincia e tre pazienti dimessi dall'ospedale San Bortolo di Vicenza. E' quanto emerge, dal bollettino della Regione Veneto, emesso alle ore 8 di oggi (lunedì 4 maggio) per quanto riguarda gli ospedali del Vicentino. Complessivamente il totale dei casi positivi al tampone è salito nella provincia berica a 2.719, di cui attualmente 1.135 positivi, un numero quest'ultimo in calo da diverse settimane.



Sempre secondo il bollettino della Regione da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è di 188 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 42 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 230

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti nei nosocomi:

89 a Vicenza,

65 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

2 a Noventa Vicentina,

1 ad Arzignano,

3 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Negli ospedali del Vicentino il numero totale di ricoverati coronavirus è di 167, di cui 13 in terapia intensiva, così distribuiti: 8 a Vicenza e 5 in quello dell'Alto Vicentino, nessuno negli altri ospedali della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA