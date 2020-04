Altre 3 vittime al San Bortolo e 1 a Santorso: salgono a 173 i decessi in ospedale

VICENZA - Quattro nuovi decessi - dopo il tragico bollettino di ieri con sette pazienti morti in 24 ore - si sono registrati oggi (mercoledì 29 aprile) in provincia di Vicenza. Tre di questi si sono verificati nell'ambito dell'Ulss 8, tutti all'ospedale San Bortolo: si tratta di una donna di 90 anni e di due uomini di 83 e 84 anni, tutti residenti nel capoluogo berico. Nel territorio dell'Ulss 7, un'anziana di 83 anni, residente a Bassano del Grappa, è invece spirata a Santorso.



Con le statistiche aggiornate a questa sera, da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è salito a 173 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 42 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 215.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

83 a Vicenza,

57 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

3 nell'ospedale di Comunità di Marostica. © RIPRODUZIONE RISERVATA