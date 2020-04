Vicino il "tetto" dei 200 decessi: 160 negli ospedali e 38 nelle altre strutture

VICENZA - In provincia di Vicenza è vicina la triste soglia dei 200 decessi per il coronavirus, di cui 160 in ospedale e 38 nelle altre strutture, l'ultimo dei quali avvenuti in una casa per anziani del capoluogo berico. E' quanto emerge nel bollettino di oggi (lunedì 27 aprile) emesso dalla Regione Veneto e riferito alle ore 8 di stamane.



Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti negli ospedali del territorio berico:

73 a Vicenza (+1 rispetto al precedente report della Regione),

55 a Santorso (+1),

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Nelle sale di rianimazione del Vicentino non si sono registrati nè ingressi nè dimissioni nelle ultime 24 ore: il totale complessivo rimane dunque di 22 pazienti, di cui 13 a Vicenza e 9 a Santorso, nessuno in tutti gli altri noscomomi.



Sempre nelle ultime 24 ore (dalle 8 di domenica alle 8 di oggi) i nuovi contagiati in provincia di Vicenza sono stati 17, per un totale complessivo di 2.571, di cui attualmente 1.457 attivi, una settantina in meno rispetto a metà della settimana scorsa.