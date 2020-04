A Santorso 5 pazienti dimessi, ma c'è un nuovo ricovero in rianimazione

VICENZA - Oltre ai tre decessi già segnalati iera sera dalle Ulss beriche - due all'ospedale di Santorso e uno nell'Ulss 8, in realtà avvenuto nel nosocomio di Valdagno e non al San Bortolo - nel bollettino di stamane della Regione Veneto, emerge come siano 21 i nuovi contagiati in provincia di Vicenza nelle ultime 24 ore (sino alle 8 di oggi, giovedì 23 aprile), un numero inferiore rispetto alla media dei giorni scorsi. Complessivamente il totale dei casi positivi al tampone è salito nel Vicentino a 2.454, di cui attualmente 1.520 positivi.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è di 145 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 19 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 164.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

64 a Vicenza,

50 a Santorso,

12 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Nelle sale di rianimazione del Vicentino si registra un nuovo ingresso a Santorso per un totale complessivo di 26 pazienti, di cui 16 a Vicenza, 9 a Santorso e 1 a Bassano del Grappa. Nello stesso nosocomio dell'Alto Vicentino si registrano anche 5 pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, 2 da Valdagno e 1 da Vicenza.