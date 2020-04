Altri 3 decessi in provincia: il totale negli ospedali è di 145

VICENZA - Altri tre decessi - due all'ospedale di Santorso e uno al San Bortolo - si sono verificati oggi (mercoledì 22 aprile) in provincia di Vicenza, secondo i dati forniti dalle due Ulss del territorio. Nell'ambito dell'Ulss 7, nel nosocomio dell'Alto Vicentino (centro di riferimento per il Covid-19), sono spirate due donne, una 92enne residente a Bassano del Grappa e un'anziana di 85 anni di Santorso. Nell'ospedale del capoluogo, che fa capo all'Ulss 8, è invece morto un uomo di 90 anni, residente ad Arzignano.



Con l'aggiornamento di oggi da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è salito a 145 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 19 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 164.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

65 a Vicenza,

50 a Santorso,

12 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

4 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.

