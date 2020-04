Il numero dei decessi in ospedale sale a 140, ma solo 11 contagiati nelle ultime 24 ore

VICENZA - Oltre all'aggiornamento dei nuovi decessi (in linea con quanto anticipato nella serata di ieri dalle Ulss beriche), nel bollettino diffuso oggi (martedì 20 aprile) dalla Regione Veneto sui contagi da Covid-19 e riferito alle 8 di stamane, emerge un quadro più tranquillizzante della situazione nel Vicentino, in virtù di soli 11 nuovi contagiati e di nessun ulteriore ingresso nelle sale di rianimazione.



Con l'aggiornamento di oggi da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica è salito a 140 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 18 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 158.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

64 a Vicenza,

46 a Santorso,

12 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

4 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Nello stesso report della Regione viene evidenziato come nel Vicentino i contagiati complessivi sono saliti a 2.390, con un incremento, come si diceva, di 11 unità, rispetto alle 24 ore precedenti. In terapia intensiva sono sempre 26 i pazienti ricoverati, così distribuiti: 16 al San Bortolo, 8 a Santorso e 2 a Bassano del Grappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA