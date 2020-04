Cinque decessi nelle ultime 24 ore: 3 a Santorso e 2 al San Bortolo

VICENZA - Sono cinque i decessi, di pazienti tutti ultraottantenni, che si sono registrati nelle ultime 24 ore (sino alle ore 16 di oggi, sabato 18 aprile) in provincia di Vicenza, di cui tre all'ospedale di Santorso e due al San Bortolo. Secondo i dati forniti da Ulss 7 e Ulss 8 nel nosocomio dell'Alto Vicentino (che è il centro operativo Covid-19 del territorio berico) sono spirati un uomo di 86 anni residente ad Asiago e due donne, una 96enne di Lugo di Vicenza e una 84enne di Pedemonte, mentre in quello del capoluogo berico sono morti un'anziana di 86 anni, residente a Trissino e uomo di 83 anni che abitava a Brendola.



Con l'aggiornamento di oggi da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica è salito a 132 il numero delle persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali:

63 a Vicenza,

41 a Santorso,

12 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

3 a Valdagno,

1 ad Arzignano

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica,

mentre non si è registrato nessun decesso a Noventa Vicentina.

