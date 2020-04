La situazione migliora: zero decessi e nessun arrivo in rianimazione

VICENZA - Zero decessi nelle ultime 24 ore e nessun nuovo ingresso nelle sale di rianimazione del Vicentino rappresentano la buona notizia dell'ultimo report, emesso alle 17 di oggi dalla Regione Veneto: da inizio marzo è la prima volta che succede. Rispetto alle 8 di questa mattina si registrano 23 nuovi casi positivi, ma con un bilancio in perfetta parità per quanto riguarda le presenze dei ricoverati negli stessi nosocomi della stessa provincia berica: 2 dimessi dall'ospedale di Santorso (che è centro di riferimento Covid-19 e che attualmente ospita 130 persone) e 2 nuovi pazienti a Bassano del Grappa.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica rimangono dunque 105 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 49 a Vicenza, 28 a Santorso, 12 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano a cui si aggiungono 2 vittime nell'ospedale di comunità a Marostica. Come si diceva, nessuna variazione, rispetto alle 17 di venerdì, nemmeno per quanto riguarda i ricoverati in rianimazione che rimangono 38, di cui 22 al San Bortolo, 13 a Santorso e 3 a Bassano del Grappa.



A Vicenza e provincia i contagi totali sono saliti a 2.032 (come detto +23 rispetto a ieri), di cui 1.527 attualmente positivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA