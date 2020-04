Tra il San Bortolo e Santorso 4 decessi: sono tutte donne, c'è una 59enne

VICENZA - Quattro decessi, tutte donne (in controtedenza con le statistiche nazionali), di cui due al San Bortolo e altrettante a Santorso, si sono verificati nella giornata di oggi (venerdì 10 aprile) in provincia di Vicenza, che ha portato il totale complessivo a quota 105. Al San Bortolo (che fa capo all'Ulss 8) sono morte due signore residenti nel capoluogo berico, una 81enne e una 85enne. All'ospedale di Santorso (di competenza dell'Ulss 7) sono spirate altre due donne, una di 59 anni e l'altra 84enne, delle quali non è stata resa nota la residenza.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica è salito, come detto, a 105 il numero delle persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 51 a Vicenza, 27 a Santorso, 13 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano e nessuno a Noventa Vicentina.