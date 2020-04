Coronavirus, un decesso a Santorso, ma solo 3 contagiati in più in tutta la provincia

VICENZA - Un decesso, avvenuto oggi all'ospedale di Santorso, ma solamente 3 contagiati in più in tutta la provincia berica (rispetto al report precedente) rappresentano i dati del nuovo bollettino reso noto alle ore 17 di oggi (martedì 7 aprile) dalla Regione Veneto, con le variazioni rispetto alle 7 di stamane. Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sale dunque a 92 il numero delle persone morte, così distribuite tra i vari ospedali:

45 a Vicenza,

22 a Santorso,

11 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

3 a Valdagno e

1 ad Arzignano.



Nelle ultimi giorni sono stabili i pazienti ricoverati nei vari ospedali. Attualmente sono sempre 234 quelli in area non critica, ma soprattutto continuano a diminuire quelli in terapia intensiva, così distribuiti tra i vari nosocomi, scesi a 39 (erano una cinquantina una decina di giorni fa): 20 al San Bortolo, 14 a Santorso, 5 a Bassano del Grappa e nessuno in tutte le altre strutture.



A Vicenza e provincia i contagi totali sono 1.734 (+22 rispetto a ieri, quindi nelle ultime 24 ore), di cui 1.455 attualmente positivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA