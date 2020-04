Due decessi nell'Ulss 7. Cresce il numero di contagiati: 104 in un giorno

VICENZA - Due nuovi decessi, entrambi avvenuti negli ospedali dell'Ulss 7 - una donna di 95 anni, residente a Pianezze, spirata a Bassano del Grappa e un pensionato di 82, morto a Santorso - si sono registrati nella giornata di oggi (mercoledì 1 aprile) in provincia di Vicenza a causa del coronavirus. A riportarlo è il bollettino della Regione Veneto. Ai due decessi odierni si aggiunge quello della notte avvenuto all'ospedale San Bortolo di Vicenza, per un totale di 3 nelle ultime 24 ore (cioè dal pomeriggio di lunedì).



Con il nuovo aggiornamento, da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono morte complessivamente 73 persone, così distribuite tra i vari ospedali: 38 a Vicenza, 15 a Santorso, 10 a Bassano del Grappa, 9 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno. Complessivamente nel Vicentino i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono attualmente 303, di cui 254 in area non critica e 48 in terapia intensiva, così distribuiti: 26 all'ospedale San Bortolo, 16 a Santorso e 6 a Bassano del Grappa.



A preoccupare, sempre in chiave vicentina, è invece il numero dei nuovi contagiati, che nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 104, anche se questa maggiore crescita sarebbe legata ad un numero di tamponi eseguiti nelle ultime ore.

