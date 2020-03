Nessun decesso ma 20 nuovi contagi: 26 i dimessi dal San Bortolo

VICENZA - Il bollettino della Regione Veneto, emesso alle 8 di oggi (venerdì 27 marzo), induce a un cauto ottimismo per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Vicentino, dove sono ricoverati i pazienti di coronavirus. Rispetto al bollettino del pomeriggio di giovedì non si registra nessun decesso (non succedeva dalla scorsa settimana) mentre nell'intera provincia i casi di positività sono arrivati a quota 966, con un +20 rispetto a ieri.



Attualmente i pazienti ricoverati nei nosocomi di competenza delle Ulss 7 e 8 sono complessivamente 244 di cui 199 in area non critica e 45 in terapia intensiva: di questi 27 a Vicenza, 12 a Santorso (+1 rispetto a ieri) e 6 a Bassano del Grappa. Nella stessa provincia berica sono invece 2.408 le persone in isolamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA