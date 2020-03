Vicenza, il giorno più triste: altri due decessi all'ospedale di Santorso, il totale sale a 45

VICENZA - Altri due decessi, entrambi all'ospedale di Santorso, si sono verificati nella giornata di oggi (giovedì 26 marzo) in provincia di Vicenza a causa del coronavirus. Per il territorio berico si è trattato del giorno più triste, dopo che tra la serata di ieri e la nottata erano morti altri sette pazienti, sei all'ospedale di Vicenza e uno a Bassano del Grappa. Da quando è scoppiato l'allarme sanitario nel dettaglio si sono registrati complessivamente 45 decessi così distribuiti: 22 al San Bortolo, 6 a Santorso, 8 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno.



A morire, all'ospedale di Santorso, una donna di 87 anni residente a Zugliano e un 68enne di Posina. Al San Bortolo i sei decessi nelle ultime 24 ore (cioè dal tardo pomeriggio di mercoledì) hanno riguardato 4 uomini (un 80enne di Castegnero, un 98enne di Torri di Quartesolo, un 81enne di Arcugnano e un uomo di 76 anni residente a Quinto Vicentino), mentre le due donne, abitavano entrambe a Sovizzo: si tratta di 76enne e di una 78enne.



