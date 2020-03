Coronavirus, un decesso a Santorso, Bassano ed Asiago: il totale sale a 29

VICENZA - Tre nuovi decessi si sono verificati nella giornata di oggi (lunedì 23 marzo) in provincia di Vicenza, tutti nei nosocomi che fanno parte dell'Ulss 7 Pedemontana. All'ospedale di Asiago è morto un uomo di 92 anni residente nel comune di Lusiana Conco; in quello di Bassano del Grappa un 78enne residente a Tezze sul Brenta, che era ricoverato al San Bassiano il 15 marzo scorso; infine all'ospedale di Santorso è morta una donna di 87 anni, residente a Valli del Pasubio. Per quanto riguarda invece il paziente morto la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza si tratta di un pensionato di 86 anni residente a Barbarano Vicentino.



Con l'aggiornamento di oggi pomeriggio il totale di pazienti morti a causa di complicanze legate al coronavirus nella provincia berica è salito a 29, così distribuito: 12 decessi a Vicenza (tra cui uno proveniente da altra Ulss), 8 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 7 ad Asiago e 2 a Santorso © RIPRODUZIONE RISERVATA