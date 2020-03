Morti altri due uomini al San Bortolo e a Bassano: il totale sale a 16

BASSANO DEL GRAPPA - Due nuovi decessi si sono verificati oggi (venerdì 20 marzo) nella provincia berica a causa del coronavirus: entrambi i casi riguardano due uomini, spirati rispettivamente all'ospedale di Vicenza e in quello di Bassano del Grappa. Quest'ultimo è stato reso noto solo nel tardo pomeriggio dall'Ulss 7 (competente del territorio bassanese) e non rientrava ancora nelle statistiche emesse a metà pomeriggio dalla Regione Veneto.



Il decesso relativo a Bassano del Grappa è in realtà avvenuto nella serata di ieri (giovedì), che non era stato conteggiato in attesa dell'esito del tampone, arrivato oggi e risultato positivo. Si tratta di un uomo nato nel settembre 1948, residente ad Asiago, che dal nosocomio altopianese era stato trasferito al San Bassiano in area Covid, mercoledì 18, per l'aggravarsi della sue condizioni. Per quanto riguarda la morte sopraggiunta al San Bortolo viene precisato che si tratta di una "persona anziana affetta da più patologie". Nel nosocomio berico è salito il numero dei ricoverati, ora arrivato a quota 61, mentre i ricoveri in rianimazione rimane di 22, lo stesso numero di 3 giorni fa.



Il totale di pazienti morti a causa di complicanze legate al coronavirus nella provincia berica è dunque salito a 16 decessi, così distribuito: 5 a Vicenza, 5 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 5 ad Asiago e 1 a Santorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA