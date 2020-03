Altri due decessi in ospedale a Bassano: sono pensionati di 71 e 92 anni, 14 il totale delle vittime vicentine

BASSANO DEL GRAPPA - Due nuovi decessi (dopo quello avvenuto all'alba all'ospedale di San Bortolo, dove era spirato un uomo di 66 anni, residente in città, con varie patologie pregresse) si sono verificati oggi (giovedì 19 marzo) in provincia di Vicenza a causa del coronavirus: entrambi i casi riguardano due uomini, spirati all'ospedale di Bassano del Grappa, che con Santorso e Asiago fa parte dell'Ulss 7.



Secondo quanto trapela dal San Bassiano il decesso è sopraggiunto per un paziente, nato nell'agosto del 1948, residente a Rossano Veneto, ricoverato il 15 marzo e deceduto presso l'area Covid dell'ospedale di Bassano (quindi non in terapia intensiva), che presentava altre gravi patologie.

Il secondo è un 92enne, nato nel luglio 1927, residente a Bassano del Grappa, ricoverato dall'11 marzo, anche questo ricoverato presso l'area covid.



Il totale di pazienti morti a causa di complicanze legate al coronavirus nella provincia berica è dunque salito a 14 decessi, così distribuito: 4 a Vicenza, 4 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 5 ad Asiago e 1 a Santorso.

