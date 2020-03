Coronavirus, crescita di contagiati: +34 rispetto a ieri pomeriggio

VICENZA - E' preoccupante l'escalation di casi che riguarda la positività al Sars-CoV-2 per quanto riguarda il Vicentino. Secondo i dati forniti questa mattina (lunedì 16 marzo) dalla Regione Veneto nella provincia berica i casi di contagio ad oggi sono 287, ben 34 in più rispetto alle 17 di domenica, in assoluto l'incremento maggiore da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria.



In totale sono tre i decessi avvenuti sinora nelle Ulss (7 e 8) che riguardano la provincia di Vicenza: un'anziana all'ospedale San Bortolo nel capoluogo (che era giunta dal nosocomio di Arzignano), un paziente trevigiano che era stato trasferito a Bassano del Grappa e ultima in ordine di tempo una 97enne morta nella giornata di ieri (domenica 15) all'ospedale di Asiago.



Ecco invece il riepilogo dei nosocomi del territorio berico. Ospedale di Vicenza: 19 ricoverati, altri 17 in terapia intensiva, 12 dimessi. Ospedale di Santorso: 11 ricoverati, nessuno in terapia intensiva e 4 dimessi. Ospedale di Bassano: 12 ricoverati, 1 in terapia intensiva. Ospedale di Asiago: 14 ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Ospedale di Arzignano: nessun ricovero. Ospedale di Valdagno: 1 ricoverato, nessuno in terapia intensiva.



