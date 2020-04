Sei decessi in un giorno, c'è anche uomo di 54 anni. Superata quota 100

VICENZA - Ben sei decessi in tre ospedali diversi, si sono verificati nella giornata di oggi (giovedì 9 aprile) in provincia di Vicenza, che ha portato il totale complessivo ad oltre quota 100.



Al San Bortolo (che fa capo all'Ulss 8) è morta una donna di 86 anni, residente a Vicenza, e due uomini, un 80enne di Castelgomberto e un 82enne di Montebello Vicentino. Altrettante persone sono morte negli ospedali di competenza dell'Ulss 7: a Bassano è spirata una donna di 71 anni, residente a Gallio, mentre all'ospedale di Santorso sono deceduti due uomini, rispettivamente di 87 e 54 anni, di cui non è stata resa nota la residenza.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono salite a 101 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 49 a Vicenza, 25 a Santorso, 13 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano e nessuno a Noventa Vicentina. © RIPRODUZIONE RISERVATA