Quarta vittima nel Vicentino: a Bassano morta una donna di 93 anni

BASSANO DEL GRAPPA - Quarto decesso per coromavirus in provincia di Vicenza. Il nuovo episodio si è verificato all'ospedale di Bassano del Grappa dove nel pomeriggio di oggi è spirata una donna di 93 anni, che lamentava diverse altre patologie.



La signora, residente nel comprensorio bassanese, viveva nella struttura per anziani "La Madonnina" di via Passalacqua a Bassano, dove si è stato scoperto un focolaio del virus: la 93enne è giunta al San Bassiano in gravi condizioni e ogni tentativo di salvarla da parte dei sanitari è stata vana.



Nello stesso nosocomio del Grappa (che fa parte dell'Ulss 7 assieme a Santorso ed Asiago) era morto nei giorni scorsi un paziente trevigiano che era stato trasferito dall'ospedale di Castelfranco Veneto. Il primo caso in ordine di tempo era avvenuto al San Bortolo di Vicenza (Ulss 8), con il decesso di una donna giunta dall'ospedale di Arzignano), mentre ieri (domenica 15 marzo) è spirata all'ospedale di Asiago una 97enne, ricoverata da diverse settimane e pure afflitta da diverse patologie. Ultimo aggiornamento: 19:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA