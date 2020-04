​Coronavirus. Troppi clienti nel supermercato, la cassiera si arrabbia e insulta i carabinieri

I carabinieri notano troppi clienti ammassati nel supermercato e lo segnalano alla cassiera , ottenendo però da lei solo insulti . È stata così denunciata, per oltraggio a pubblico ufficiale, la dipendente di un supermercato a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri.



I militari, entrati nell'esercizio commerciale per il controllo del rispetto del decreto legge sul Coronavirus, hanno notato l'eccessivo assembramento dei clienti all'interno e nelle file alle casse, e lo hanno segnalato alla donna, S.L., 29 anni, perché provvedesse a distanziare le persone e a disporre accessi controllati. Infastidita, la donna ha iniziato a inveire e a offendere i carabinieri, i quali l'hanno denunciata per una multa e la segnalazione alla Prefettura di Vicenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA