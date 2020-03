Coronavirus Veneto, 34 morti, rallentano ancora i contagi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino definitivo del 30 Marzo 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. I contagi salgono a quota 8.853 (+344 rispetto alle 17 di ieri e +129 rispetto a questa mattina) e sono state registrate 34 nuove vittime, 11 nella notte e 23 nel corso della giornata odierna per un totale di 436 morti dall'inizio della crisi Coronavirus. Il numero dei cittadini in isolamento scende sotto i 20mila: siamo a 19.895. Il cluster di Verona da solo (+72) ha contato oggi più casi di tutte le altre province del Veneto sommate (57). In terapia intensiva 354 persone, 1669 le persone ricoverate in area non critica, per un totale di 2023. Dimesse 790 persone.

Nuove vittime: sono state 34, 11 nella notte e 23 durante il giorno, il totale sale così a 436. Rallenta la crescita dei contagi 8853. Stesse indicazioni da Friuli Vg e Trentino.

2 a Treviso, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Mestre,1 Azienda Ospedale Università Padova, 5 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Trento, 3 a Schiavonia, 2 a Camposampiero, 2 Ospedale Vicenza, 1 Santorso, 2 Ospedale Legnago infine 3 Ospedale Villafranca. I contagiati salgono a 8.509 (+409 rispetto a ieri sera). La crescita maggiore dei contagi oggi si è avuta a Verona, il cluster più preoccupante del momento, con +86 casi nella notte e + 57 in giornata . I pazienti guariti e dimessi dal 21 febbraio ad oggi sono stati 740, 360 sono in terapia intensiva e 20064 in isolamento domiciliare.

il maggior numero (2.103) è in provincia di Padova

scendono a 356 (-4) quelli in terapia intensiva

Sono 8.724 i casi di infezione da SARS-CoV-2 in Veneto registrati fino a stamani in Veneto, secondo il bollettino regionale diffuso da Azienda Zero. Rispetto al pomeriggio di ieri si contano 215 contagiati in più;, tranne il focolaio di Vo' Euganeo, rimasto invariato. In isolamento domiciliare - che comprende contagiati e contatti - ci sono 19.895 persone, in diminuzione rispetto alle 20 mila registrate ieri. Sono 1.633 (+16) i pazienti ricoverati in area non critica, ma. I dimessi sono 747, i deceduti 413, +11 rispetto a ieri pomeriggio.

Undici nuove vittime del Coronavirus nella notte in Veneto: 5 pazienti sono deceduti nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 nell'Ospedale di Conegliano, altri 5 nell'Ospedale Vicenza.

CLUSTER DEL VENETO del 30 marzo (rilevazione delle ore 17 confrontata con i dati delle 8 del 30 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2118 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +15

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 85 contagiati 0

Treviso 1459 contagiati +10

Venezia 1127 contagiati +20

Verona 2054 contagiati +72

Vicenza 1180 contagiati +12

Belluno 425 contagiati +2

Rovigo 131 contagiati -

Domicilio fuori Veneto 166 contagiati +1

Assegnazione in corso per 108 contagiati -3

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 30 marzo

In area non critica sono 1669 (-52). In terapia intensiva sono 354 (-6)

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 118 in area non critica, 32 in terapia intensiva

Azienda Ospedale Università di Padova-Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 125 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria - Padova 3 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 41 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Comunità Belluno 6 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Agordo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 114 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 21 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 17 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 122 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 29 pazienti, 8 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 42 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 49 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 11 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 60 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 1 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 88 in area non critica, 17 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus 28 area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 25 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 5 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 71 in area non critica, 27 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 79 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 27 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 20 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Lonigo 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 65 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 19 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 115 in area non critica, 20 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 89 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 40 in area non critica, 34 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 79 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 50 in area non critica, 11 in terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

