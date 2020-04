Coronavirus Veneto, 22 morti oggi, più guariti che contagiati. Vo', nuovi casi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 30 aprile 2020 alle ore 17. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

I dati aggiornati alle ore 17 segnalano 22 morti nella giornata di oggi: 7 registrati al mattino, 11 in ospedale e 4 nelle case di riposo nel corso della giornata. Il totale dei deceduti dall'inizio della crisi sale così a 1474. In isolamento ci sono attualmente 6904 persone compreso l'isolamento fiduciario di chi arriva dall'estero. Positivi sono 18.014 (+146, rispetto alle ore 17 del 29 aprile). I pazienti ricoverati in area non critica scendono per la prima volta sotto quota 1.000, esattamente 990 (-28 su ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 110 (-4). Dimessi 2.631, mentre i guariti complessivi sono 8.349 (+188 su ieri). È il bilancio alle 17 di Azienda Zero-Regione Veneto.

Le 18 vittime negli ospedali di oggi: 3 Schiavonia, 2 Belluno, 2 Dolo, 2 Santorso, 2 Vicenza, 2 Villafranca, 1 Verona-Borgo Trento, 1 a Oderzo, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Noventa Vicentina, 1 San Bonifacio.

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 1076 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 2447 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 12 contagiati attualmente positivi, 73 negativizzati virologici

Treviso 1081 contagiati attualmente positivi, 1174 negativizzati virologici

Venezia 757 contagiati attualmente positivi, 1488 negativizzati virologici

Verona 2842 contagiati attualmente positivi, 1423 negativizzati virologici

Vicenza 1284 contagiati attualmente positivi, 1154 negativizzati virologici

Belluno 672 contagiati attualmente positivi, 358 negativizzati virologici

Rovigo 273 contagiati attualmente positivi, 123 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 158 contagiati attualmente positivi, 109 negativizzati virologici

Assegnazione in corso: 36 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

