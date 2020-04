Gruppo di 173 famiglie cinesi si autotassa: 7.600 euro alla Protezione Civile

VICENZA - Un pool composto da 173 famiglie cinesi, residenti a Vicenza, che ha deciso di autotassarsi per raccogliere fondi per l'emergenza Covid-19 ha consentito di devolvere 7.600 euro alla Protezione civile alpina di Vicenza. Nell'immagine qui sopra e nelle altre foto allegate alcune immagini della breve cerimonia, tenutasi questa mattina (sabato 18 aprile) al Torrione degli Alpini di Vicenza alla presenza di alpini, volontari della Protezione civile Ana di Vicenza e Alpini questa mattina, per la consegna del denaro da parte della comunità cinese vicentina.



La donazione di stamane é la seconda di cui si rende protagonista la comunità cinese che la settimana scorsa ha donato 10mila euro all'ospedale San Bortolo. A guidare la delegazione il medico Shaolin, specializzato in cura della colonna vertebrale Leo Chen. «Per noi questo é un gesto naturale - spiega il dottor Chen - per noi Vicenza é una seconda Patria, i nostri figli sono nati e crescono qui, frequentano le scuole italiane. Siamo vicini a chi soffre».

A ricevere la donazione il presidente della sezione Ana di Vicenza "Monte Pasubio" Luciano Cherobin. «Siamo veramente commosso e grati per questa donazione - le parole di Cherobin - questa donazione verrà utilizzata dalla nostra Protezione civile che dall'inizio dell'emergenza Covid-19 é costantemente impegnata 24 ore al giorno con circa 500 volontari. Dopo aver rimesso in funzione gli ospedali di Zevio e Monselice, e contribuito alla gestione del magazzino di Campiglia dei Berici ed ora distribuiamo spese e dispositivi di protezione individuale alle famiglie bisognose. Inoltre siamo impegnati nel montaggio dell'ospedale da campo a Schiavonia, dono del Qatar».

«La comunità cinese così operosa e bene educata spero sia di esempio per tutti quelli che arrivano in Italia da altre nazioni - commenta Joe Formaggio, consigliere regionale che ha coordinato i rapporti tra la comunità e le istituzioni - sono convinto che gesti come questi diano la misura di come una immigrazione ordinata porti sempre vantaggio per tutti».



Ultimo aggiornamento: 13:17

