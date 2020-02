Allarme della Croce Rossa: «Attenti alle truffe, nessuno fa tamponi a domicilio»

VICENZA - «Non è in atto nessuna attività porta a porta per tampone orale da parte della Croce Rossa in città e provincia». E' quanto spiega in una nota il comitato di Vicenza della Cri, a seguito di alcune segnalazioni pervenute nelle ultime ore da alcuni addetti che lavorano in zona, che vuole porre l'attenzione sul rischio di possibili truffe sull'emergenza Coronavirus. Purtroppo segnalazioni analoghe arrivano da tutte le province del Nord Italia.

L'allarme da TREVISO

«Nessun appartenente alla nostra associazione - viene precisato - effettua a domicilio test con tampone orale per la rilevazione di contagio da "Coronavirus Covid - 2019". Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in uniforme, non appartengono alla nostra organizzazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio».

«Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita - conclude la nota della Croce Rossa Italiana di Vicenza - di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell'ordine».

