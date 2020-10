Cornedo Vicentino, ganasce bloccate: scoppia l'incendio sull'autoarticolato Foto

CORNEDO VICENTINO - Alle 9:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP246 in Via Monte Verlaldo a Cornedo Vicentino per il principio d’incendio di un autoarticolato, causato dal probabile bocco delle ganasce. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno prontamente raffreddato le ruote interessate, gli pneumatici erano intanto scoppiati, e monitorato le temperature del mezzo con una termocamera.

Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: 15:44

