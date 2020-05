Scontro tra auto e camion nel tunnel: incastrato ragazzo di 26 anni

CORNEDO - I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 nel tunnel che collega il comune di Cornedo a Cereda per uno scontro tra un’auto e un camion: ferito un giovane. E' accaduto verso le 16 di oggi 28 maggio 2020.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e lavorato con cesoie divaricatori e martinetti idraulici per liberare il 26 enne di Valdagno, rimasto incastrato tra le lamiere della Renault Clio. L’automobilista è stato stabilizzato dal personale del sanitario del SUEM e trasferito in eliambulanza in ospedale. Illeso l’autista del camion. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico e d eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.



Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA