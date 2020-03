Coronavirus rinvia l'apertura del primo market che dona pasta e carne ai poveri

DUEVILLE - Pasta, tonno, carne. Sugli scaffali c'è una vasta gamma di prodotti alimentari.



Ma non si tratta di un negozio qualunque, bensì di un supermercato speciale. Sì, perchè gli articoli non sono in vendita, ma vengono offerti a chi ne ha bisogno. Articoli che sono stati a loro volta donati nell'ambito di una raccolta delle eccedenze alimentari effettuata sul territorio e sostenuta dalla Regione.



A Dueville, nel Vicentino, apre i battenti il primo emporio solidale della provincia. L'inaugurazione avrà luogo il 4 aprile nella frazione di Passo di Riva.



Per la verità il taglio del nastro era previsto il 7 marzo, ma le restrizioni legate al coronavirus ha indotto il Centro servizio per il volontariato (Csv), artefice del progetto, a rinviare la data. «Vogliamo che l'emporio sia vivace e frequentato, un luogo di vita e integrazione», commenta la direttrice Maria Rita Dal Molin.



In Veneto gli empori solidali sono 24, mentre in Italia sono quasi 200. «Sarà a tutti gli effetti un market solidale - conclude il Csv - dove non si pagherà in euro ma con i punti assegnati mensilmente». © RIPRODUZIONE RISERVATA