Carabinieri nei cantieri edili: 9 imprese irregolari su 9 controllate

THIENE - Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Vicenza ha intensificato i controlli nel settore edile, cresciuti per effetto degli incentivi del 110% per ristrutturazioni. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è volta alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. Sono stati controllati, nel comune di Thiene, due cantieri ove operavano nove società. Sono stati 16 i lavoratori controllati di cui 1 è risultato essere “in nero”. E’ stata disposta la sospensione dall’attività imprenditoriale per sette società edili per gravi inadempienze alle norme sulla sicurezza e per una di queste è stata disposta la sospensione anche per lavoro nero in quanto superante il limite massimo consentito del 10%. Sono state denunciate nove persone ed irrogate sanzioni penali per oltre 90.000 euro. Gli accertamenti hanno consentito, inoltre, di recuperare contributi e premi assicurativi per un ammontare di 2.000 euro.