Consigliere comunale insulta i tedeschi dopo l'uscita dai Mondiali

VICENZA - «Voglio ricordarvi così. E adesso prendete il primo aereo indossando tutte le fasce arcobaleno che volete!»: è polemica per il post pubblicato su Facebook dal consigliere di maggioranza di Arzignano (Vicenza), Daniele Beschin, che in rete appare come "Lele Besk", contro la nazionale di calcio tedesca che si è fatta immortalare con la mano sulla bocca dopo il no alla possibilità in Qatar di giocare con la fascia arcobaleno a supporto della comunità Lgbt. L'insulto è accompagnato proprio dalla foto della formazione della Germania, uscita dal torneo, prima della partita con la mano sul viso. Beschin appartiere attualmente al gruppo misto ma le sue simpatie politiche sono notoriamente vicine alle posizioni dell'estrema destra.

Il post galeotto

Due anni fa polemizzò con una rivista di moda che aveva definito «bellezza italiana» una modella di colore. A insorgere è il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Nicolò Sterle, per il quale «questa è l'ennesima uscita deplorevole di Beschin che cerca sempre un modo per uscire dalla solitudine politica che lui stesso si è costruito con questo atteggiamento, il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua rompa una buona volta il rapporto politico che li lega e rifiuti la sua presenza nella maggioranza». Dello stesso avviso il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin. «Beschin non perde occasione per rivelare contenuti razzisti e omofobi. Forse pensa così di ottenere in certe fasce di elettorato un consenso - osserva - . Sarebbe opportuno che tutte le forze politiche isolassero elementi portatori di ideologie così estreme».