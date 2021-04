Confindustria Vicenza: Laura Dalla Vecchia designata presidente

VICENZA - Il Consiglio generale di Confindustria Vicenza ha designato Laura Dalla Vecchia quale nuova presidente degli Industriali vicentini per il mandato 2021-2025. La designazione sarà proposta al voto dell'Assemblea Generale per l'elezione, nel mese di maggio.

Laura Dalla Vecchia, laureata in Architettura presso l'Università degli Studi Iuav di Venezia, è presidente del CdA di Polidoro, azienda di Schio che progetta e produce bruciatori per la combustione a gas. Nella attuale squadra di Vescovi è vicepresidente con delega alle relazioni Industriali, e presidente della sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza. Dal 2016 è anche componente del Consiglio Generale di Federmeccanica e dal 2020 è componente del Gruppo Tecnico di Confindustria per il Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare. Dalla Vecchia è inoltre presidente della Casa Editrice Neri Pozza.