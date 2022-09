Integrativo al Gruppo Mastrotto, 1.100 dipendenti: fino a 600 euro d'aumento all'anno

ARZIGNANO - Contratto integrativo innovativo per i 1100 addetti del gruppo Mastrotto di Arzignano (Vicenza), un accordo storico per il settore conciario. L'intesa punta all'innovazione e allo sviluppo sostenibile attraverso investimenti nella formazione continua dei dipendenti, premi di risultato incrementali collegati ad obiettivi di redditività, produttività, qualità, sostenibilità e sicurezza e una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro.

Nella parte economica è previsto un premio che riguarderà gli oltre 1.100 collaboratori del distretto vicentino con un valore massimo di 600 euro annui che potrà essere incrementato in funzione del raggiungimento degli obiettivi di crescita, di qualità, con una grande attenzione ai temi della sostenibilità e della sicurezza per diventare parte attiva di una transizione a tutto tondo e non solo energetica.

«In uno dei momenti più difficili per l'economia globale, vogliamo continuare nel nostro percorso di innovazione, sviluppo e sostenibilità coinvolgendo le parti sociali e creando un sistema di relazioni industriali aperto al dialogo e al confronto, dove le persone e il loro benessere si confermano un perno importante della nostra strategia People Next Level - commenta Chiara Mastrotto, presidente del gruppo da oltre 480 milioni di fatturato e 2500 addetti in tutto il mondo -. Sono personalmente orgogliosa che vi sia stata la capacità di tracciare questo percorso e raggiungere questo risultato, individuando da un lato strumenti di flessibilità in grado di rispondere alle esigenze aziendali e nello stesso tempo favorire la conciliazione vita lavoro dei nostri collaboratori. La formazione rimane un punto fondamentale».

SVOLTA PER IL DISTRETTO

«Lo sviluppo e il miglioramento delle qualità lavorative nel settore della concia passa per le relazioni industriali, lo dimostra l'accordo raggiunto col gruppo Mastrotto, la maggior azienda del territorio per importanza e numero di addetti», commenta Sonia Paoloni, segretaria nazionale della Filctem Cgil: «Quest'intesa segna una svolta nella gestione del settore e nel rispetto delle parti sociali riconoscendo le organizzazioni sindacali di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil come gli interlocutori legittimi con cui confrontarsi e valorizzare il lavoro e i risultati aziendali. Oltre ai miglioramenti normativi, sia per quanto riguarda la gestione degli orari di lavoro che per la parte economica, è una svolta per l'intero distretto conciario di Vicenza e sarà propedeutico per il rinnovo del contratto integrativo di distretto».

L'intesa inserisce anche le Ore Etico Solidali, la possibilità di donare ore di ferie e permessi, quale segno di grande attenzione ai collaboratori che potranno trovarsi in gravi situazioni di difficoltà.