Concerto di Elisa a Bassano: è sold out Tutti gli eventi del Green Village

BASSANO - Sold out per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa che martedì 28 giugno aprirà il tour “Back to the Future” dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. Al Parco Ragazzi del ’99 non solo grande musica, ma un vero e proprio villaggio della sostenibilità, attivo fin da lunedì 27 giugno, con live e tante attività.

Si tratta di uno dei grandi eventi dell’estate che vede in scena una delle voci più apprezzate della canzone italiana, ora in classifica con un nuovo album di inediti in italiano ed inglese “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, con tante collaborazioni prestigiose. Elisa - originaria di Monfalcone - è infatti la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio dell’ONU #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il mondo perché appartiene a tutti.

A margine del concerto della cantante triestina, il Green Village, spazio di musica, talk e incontri sul tema del cambiamento climatico e della pace e della giustizia sociale. Al suo interno anche la mostra Design for peace, con le luminarie pugliesi rivisitate e realizzate attraverso progetti di inclusione sociale e culturale. Il Green Village nasce infatti come un luogo temporaneo che traccia un itinerario tra i territori che saranno toccati dalla tournée della cantante, per mettere insieme le comunità e dar spazio ai grandi temi del nostro tempo.

Nel cuore del villaggio bassanese un palco di legno e terra ospiterà i live di artisti locali. Il programma prevede lunedì 27 giugno (dalle 17 alle 21) Strange Mind, Wisdom Tree, Blonde Brothers, mentre il martedì 28 giugno (dalle 14 alle 18) Wisdom Tree, Strange Mind, Red Hot Chili Crakers e Blonde Brothers.

Il pubblico potrà muoversi fra spazi gioco, angoli ristoro, aree relax, dove camminare a piedi nudi – come ama fare la stessa Elisa – o stare stesi a guardare il cielo. Inoltre si potrà partecipare ad un programma di attività e laboratori, dedicati alla cura del corpo e dello spirito, immersi nella natura e a basso impatto ambientale.

Parco Ragazzi del ’99 è stato scelto dall’artista per il suo particolare valore naturale e paesaggistico: sarà infatti la sede del primo HUB della rete internazionale MAB Unesco Riserva Biosfera Montegrappa, un incubatore di idee e progetti dedicato al tema della sostenibilità e delle sue declinazioni.

Nel quadro della recente proclamazione del Monte Grappa come Riserva della Biosfera MAB UNESCO, che comprende il territorio di 25 Comuni delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza - si inserisce il progetto B_HUB Biosphere Generation, che vede la Città di Bassano del Grappa capofila di una ampia serie di partner. La Riserva della Biosfera Monte Grappa, attraverso questo progetto, vuole rendere i giovani protagonisti e attivatori di dinamiche territoriali virtuose. In questo contesto, la Città di Bassano del Grappa ospiterà nel 2023 la sede operativa del B_Generation, spazio di condivisione e confronto, dove sviluppare idee di impresa e iniziative sul territorio, attraverso bandi incentrati sulle tematiche della Biodiversità e Paesaggio - Educazione, Formazione e Ricerca - Turismo sostenibile, Sviluppo rurale.

Ciò porterà sul territorio numerose azioni di educazione ambientale aperte alla cittadinanza con le quali dimostrare come l’investimento in capitale naturale e l’adozione di un’ottica di sostenibilità siano strumenti fondamentali per un reale sviluppo del territorio, responsabilizzando non solo i cittadini ma anche gli enti pubblici e privati a tutelare l’ambiente.

Anche i partner dell’evento di Bassano di Elisa “Back to the future” saranno presenti con prodotti e servizi all’insegna della sostenibilità, come l’acqua Alma plastic free di Celli Group o le auto elettriche di Trivellato.

Il concerto è promosso da Due Punti Eventi in collaborazione con il Comune di Bassano e con il sostegno di Bcc Verona Vicenza, Fratelli Campagnolo con il brand CMP, Trivellato Industriali, Celli Group, Distillerie Nardini, Montegrappa.