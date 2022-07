Dopo Gabbani, ecco Il Volo, Mahmood, Nomadi e Nannini: in piazza parata di big

VICENZA - Ha “incendiato" piazza dei Signori. Sulle note di “Volevamo solo essere felici” e altre hit come “Amen”, Francesco Gabbani ha aperto la stagione dei grandi concerti del salotto di Vicenza con una performance che ha raccolto una pioggia di consensi. Sia all'ombra della basilica - i prezzi andavano dai 34 ai 50 euro - che sui social. Ma non è finita qui. In città sono in arrivo altri big della musica. Sul palco per “Vicenza in festival” - firmato da Comune e DuePunti eventi - saliranno Il Volo (3 settembre), Mahmood (5 settembre) e Gianna Nannini (7 settembre), tutti alle 21. Il 4 settembre, alla stessa ora, si esibiranno invece i Nomadi per una serata benefica a favore della Fondazione di ricerca renale Irriv dell'ospedale San Bortolo. «Possiamo davvero dire che quelle di settembre saranno notti magiche per Vicenza - il commento dell'assessore Silvio Giovine - L'arrivo a Vicenza di star contese dalle piazze più prestigiose d'Italia dimostra quanto il lavoro corale di valorizzazione della nostra location venga apprezzato dalle produzioni che non esitano a inserirci nei tour degli artisti di maggior successo. Per noi è uno sprone a fare sempre meglio per offrire serate di musica in un contesto indimenticabile a vicentini, turisti e ospiti del ViOff di fine estate». Aggiunge il professor Claudio Ronco, direttore scientifico della Fondazione Irriv: «Lo studio di punta cui i finanziamenti vengono diretti è la creazione di un apparecchio miniaturizzato indossabile per gravi compromissioni della funzione combinata cuore e rene». Informazioni su www.vicenzainfestival.it.