Sequestrato Compro Oro abusivo, indagini su preziosi sospetti per 45mila euro: titolare nei guai

VALDAGNO - La Guardia di Finanza di Vicenza in collaborazione col Nucleo speciale di Polizia Valutaria, ha avviato una attività antiriciclaggio nei confronti dei “Compro oro”, all’ingrosso o al dettaglio. Nell’ambito delle attività di controllo, i Finanzieri di Arzignano hanno individuato ed ispezionato un “compro oro” a Valdagno che, ad esito delle verifiche effettuate, è risultato operare in maniera completamente abusiva.

I Finanzieri, all’esito degli approfonditi riscontri documentali e delle attività di ispezione eseguite sia presso l’esercizio che presso l’abitazione della titolare, ove era custodito parte dell’oro destinato alla fusione ed alla successiva monetizzazione, hanno sottoposto a sequestro penale il locale adibito all’esercizio, 2000 euro di denaro contante - in quanto proventi illeciti - e preziosi in oro e in argento per un valore commerciale stimato di circa 45 mila euro ed hanno denunciato la titolare della ditta alla Procura per “esercizio abusivo dell’attività”.

L’azione di servizio svolta dalle Fiamme Gialle beriche, costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario per la prevenzione ed il contrasto ad insidiosi fenomeni connessi agli illeciti in materia di riciclaggio, così consentendo di intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell’economia legale e di alterazione delle condizioni di concorrenza, a salvaguardia dei cittadini e degli operatori economici rispettosi delle regole.