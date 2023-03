Compago, scoppia la bufera sull'operazione: avviata l'inchiesta. Botta e risposta tra il sindaco Damiano Tommasi e l'ex presidente della società Stefano Casali

VERONA - Bufera sull'operazione Compago, botta e risposta tra il sindaco e l'ex presidente della società, Stefano Casali. Dopo la denuncia, scatta l'inchiesta di Agsm-Aim, l'utility controllata dai Comuni di Verona e Vicenza. «Per il bene dell'azienda sono molto sollevato dall'indagine della Procura della Repubblica di Vicenza. Il Cda da me presieduto, con la vigilanza del Collegio Sindacale, ha sempre disposto doverosamente tutte le cautele necessarie per la società avendo rilevato serie e molteplici anomalie. Il sindaco Damiano Tommasi sembra non aver capito la situazione e comunque continua a tacere inopportunamente». Queste le parole dell'ex presidente della società, Stefano Casali.

Casali sulla Compago: «Bene l'indagine, Tommasi spieghi le scelte»

«Bene l'indagine della Procura - riprende Casali - Il vecchio Cda non ha mai votato, né deliberato l'acquisizione. Il sindaco Tommasi è sempre stato informato, adesso spieghi le sue scelte». Casali ricorda che il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, «al posto di compiacersi dell'attività che si stava compiendo, ha addirittura diffidato i consiglieri di amministrazione, intimando di annullare il consiglio nel quale, a novembre scorso, ci sarebbe stato il deposito delle relazioni autonome ed indipendenti coordinate dall'avvocato Fabio Sebastiano, poi comunque depositate, che dimostravano in maniera inequivocabile fatti e circostanze, ora all'attenzione dei magistrati Inquirenti». Di queste azioni, sostiene Casali, il sindaco è chiamato a dare spiegazioni, in particolare chiarendo, dice, «perché ha difeso ad ogni costo l'operato di chi ha voluto a determinate cifre l'acquisizione Compago, nonostante avesse più pareri chiari, dettagliati ed indipendenti che evidenziavano valori diversi».

La replica di Tommasi: «Indagine in corso, non vedo perché bisogna esultare»

«C'è un'indagine in corso e non vedo motivo di esultare». Così il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, replica alle dichiarazioni dell'ex presidente di Agsm Aim, Stefano Casali. «Ma soprattutto - ha aggiunto Tommasi - c'è un cda con un presidente che sta seguendo la situazione in corso, e confido che ognuno secondo le proprie responsabilità saprà chiarire la situazione. Quanto al tema delle mancate comunicazioni da parte dell'ex presidente Casali, rilevo solo che non ho ancora avuto modo di vedere il parere legale alla base della revoca delle deleghe».