A spasso con un coltello a farfalla nel borsello, denunciato 26enne

ROSSANO VENETO - A spasso con un coltello butterfly nel borsello. I carabinieri della compagnia di Bassano hanno nei giorni scorsi hanno controllato a Rossano Veneto, nei pressi di una tabaccheria, una Fiat Bravo di colore grigio con a bordo due giovani: un 25enne albanese, residente a Gavardo (Brescia), al volante, e un suo amico passeggero, un 26enne connazionale di Fucecchio (Firenze).

Da subito i due hanno assunto un atteggiamento risultato piuttosto anomalo ai militari, in particolare il passeggero 26enne ha mostrato un apparente e immotivato stato di agitazione. I carabinieri hanno perquisito entrambi i giovani. E il solo passeggero è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla “Butterfly” della lunghezza complessiva di 23 centimetri (lama da 10 cm), tenuto all’interno del borsello da uomo portato a tracolla. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto di armi o strumenti atti ad offendere.