Lancia coltelli contro moglie e figlia, arrestato un 46enne

VICENZA - Un 46enne vicentino è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della tenenza di Dueville perchè accusato di una serie di episodi di maltrattamenti contro i familiari, in particolare nei confronti della ex-compagna e della figlia minore, avvenuti a Caldogno. Il giudice del tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto, valutando la pericolosità sociale e ordinando l'applicazione della misura più restrittiva, ovvero la custodia cautelare in carcere. Nei confronti dell'uomo era già stato attivato il protocollo «codice rosso», in quanto lo stesso nel corso dell'ennesima lite in casa aveva lanciato dei coltelli contro la donna e la figlia minore. Una volta uscito dal reparto di psichiatria l'uomo aveva nuovamente tentato di entrare nell' abitazione dove la donna vive con i due figli minorenni, ma l'intervento sul posto dei militari ha portato al suo arresto.