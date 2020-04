Coltellata in pancia alla moglie: 39enne arrestato per tentato omicidio

MONTECCHIO MAGGIORE - E' stato arrestato nella notte, con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo di 42 anni, Bruno Basso, che nella serata di ieri ha ferito gravemente la moglie 39enne, Veronica Giunta, all'interno di un appartamento di Alte di Montecchio Maggiore, nella casa di un loro conoscente.



La donna, colpita con un'accoltellata all'addome, è riuscita a scappare arrivando sino all'ingresso del palazzo dove si è accasciata a terra, chiedendo aiuto. Soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vicenza: in un primo momento si temeva per la sua vita in quanto la coltellata poteva aver leso gli organi vitali ma dopo essere stata sottoposta nella notte ad un intervento chirurgico sarebbe ora fuori pericolo.



L'uomo è invece stato portato in caserma, nella tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore, per far chiarezza sull'accaduto e poi arrestato dopo diverse ore di interrogatorio. L'uomo sarà interrogato nelle prossime ore dal giudice. Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA