Picnic, colazioni all'alba e gite a dorso d'asina: i Colli Berici in festa

VICENZA - Dalla passeggiata nella piazza degli Scacchi di Marostica a quella alla scoperta di Lumignano. Dalla Val Liona in notturna al picnic di Nanto.

Colli Berici in festa. Il 27 marzo, in occasione della Giornata regionale dei Colli veneti, le colline vicentine si metteranno in mostra per una domenica destinata a valorizzarne il patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico. In programma camminate nella natura, gite in bicicletta o a dorso d'asina, visite a parchi, giardini, eremi e grotte e la possibilità di ammirare chiesette, ville e castelli. Protagonisti anche i prodotti locali con degustazioni guidate, colazioni all'alba, aperitivi, picnic e pranzi.

APPROFONDIMENTI VICENZA Ulivo tra due mani, inno alla pace: ecco “Give” la maxi...

Romano d'Ezzelino, per esempio, proporrà l'escursione straordinaria di San Valentino, Arcugnano quella al lago di Fimon, Arzignano le visite alla galleria di Achille Beltrame, Orgiano una scampagnata nelle vallate in cui si sarebbero svolti i fatti che ispirarono il Manzoni per i “Promessi sposi”. L'iniziativa verrà promossa ogni anno la prima domenica di primavera. Informazioni su www.prolocovicentine.it/eventi e www.unpliveneto.it/2022/03/16/eventi-colli-veneti-provincia-2022.