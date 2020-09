Cogollo del Cengio, incidente mortale stanotte: morto un ragazzo di 21 anni, ferito l'amico Foto

COGOLLO DEL CENGIO (VICENZA) - Alle 3 di notte di sabato 26 settembre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Valle, lungo la SP 350, a Cogollo del Cengio, per la fuoriuscita e il rovesciamento di un’auto: deceduto il conducente, ferito il passeggero.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza la Subaru Impreza ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del suem ha dovuto dichiarare la morte del 21 enne alla guida. Il passeggero, un altro 21 enne, è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

Ora i carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Riese Pio X, incidente stradale nella notte di sabato: furgone finisce nel fossato, morto un uomo RIESE PIO X (TREVISO) - Tragico schianto nella notte di sabato 26 settembre 2020 nel Trevigiano: un furgone è uscito di strada ed è finito in un fossato, per il conducente non c'è stato nulla da fare, è deceduto. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'una di notte in via Raspa, nel territorio di Riese Pio X.

