Camion esce di strada in montagna: la motrice finisce contro gli alberi

COGOLLO/ARSIERO - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane lungo la strada che collega Cogollo va ad Arsiero per la fuoriuscita di un camion, finito con la motrice fuoristrada contro degli alberi, sotto il piano stradale: illeso l’autista. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza il mezzo rimasto con il semirimorchio in strada. Sono ora in corso le operazioni di recupero da parte delle gru del soccorso stradale con l’assistenza dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA