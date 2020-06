​Cade la clausola antifascista sugli spazi pubblici. Giovine gioisce: «Primi in Italia», Luisetto: «Uno schifo»

VICENZA - Ratificato dal consiglio comunale di Vicenza il nuovo regolamento per il Canone di occupazione degli spazi pubblici (Cosap) in cui viene abolita la clausola antifascista, introdotta dalla precedente amministrazione di centrosinistra. La proposta era stata presentata dall'assessore al commercio, Silvio Giovine, della lista di centrodestra Idea Vicenza. Il nuovo regolamento prevede la concessione a chi «dichiara di riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, e di ripudiare ogni forma di totalitarismo e di condannare l'uso della violenza a fini politici».



La decisione, che già in fase di delibera aveva suscitato polemiche, è stata nuovamente criticata dalla segretaria provinciale del Pd, già sindaca di Nove, Chiara Luisetto, secondo cui «abolire questa clausola significa riportare indietro le lancette ad un passato cupo e violento. Proprio chi dice, come fa l'assessore Giovine, che il fascismo è roba vecchia e si fa beffe delle minoranze che chiedono un doveroso rispetto, sta consapevolmente ponendo le basi perché nuove forme di quel pensiero buio si riaffermino», e ricorda il lancio di una molotov alla sede del Pd, lo scorso 25 aprile, e la comparsa di scritte neonaziste nella località di Torrebelvicino.



«Siamo primi in Italia! A Vicenza non c'è più la clausola antifascista - ha gioito su facebook Giovine -. Non ci si dovrà più dichiarare antifascisti per occupare il suolo pubblico. L’opposizione ci ha sequestrato 3 ore a parlare di fascismo e nazismo. Tre ore! Durante un’ emergenza economica senza precedenti riescono ancora ad occuparsi del secolo scorso. Ma noi, guardiamo avanti, col sorriso. Livore e odio li lasciamo ad altri!»



Sul social network Luisetto ha ribattuto: «Un amministratore (con la "a" rigorosamente minuscola) di una città medagliata, simbolo di barbarie e riscatto, si vanta di una decisione pericolosa e vergognosa, prendendo in giro le minoranze che chiedevano memoria e rispetto. Ricordo al qui presente che nel "secolo scorso" ci sta riportando lui e chi ha approvato questo schifo... Grazie Giovine per aver svilito Vicenza. Per aver sputato in faccia alla sua storia. Per aver permesso a formazioni estremiste di occupare un suolo che è di tutti... Fosse stato per loro certamente non lo sarebbe stato».